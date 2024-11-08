Похудевшая на 35 кг Бьянка жёстко высказалась в отношении людей с лишним весом

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Певица Бьянка, похудев на 35 кг, в эфире шоу "12 вопросов" поделилась своими мыслями о людях с лишним весом и целлюлитом. Она призналась, что ей неприятно видеть их. Сама она носила свободную одежду, чтобы скрыть свои недостатки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Бьянка объяснила, что ей не нравилось видеть своё тело в леопардовом платье после того, как она съела гамбургер. Она убеждена, что людям с лишним весом обязательно нужно обращаться к врачам, потому что их проблемы связаны не с бодипозитивом, а с "ленью и депрессией".

"Это уже вопрос к психологу и эндокринологу. Но у нас не лечебная передача, сами разберётесь, куда вам обратиться", — резюмировала певица.

На шоу "Звёзды в джунглях" Бьянка целовалась с женатым рэпером Natan, после чего заявила, что влюблена в совершенно другого мужчину.

Ранее Люся Чеботина рассказала, как Игорь Крутой пытался поздравить её с беременностью.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.



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