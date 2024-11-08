Игорь Крутой шокировал Люсю Чеботину новостью о её беременности

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Певица Люся Чеботина рассказала журналистам, как однажды композитор Игорь Крутой поздравил её с беременностью.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Люси Чеботиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По словам Люси, за кулисами шоу "Ты супер!" Игорь Крутой подбежал к ней и спросил, может ли он за неё порадоваться. Она уточнила, о чём он говорит, и услышала вопрос о беременности.

"Он говорит "прости" и убегает. В этот момент я поняла, что надо сесть на диету. <…> Я постоянно вспоминаю эту пикантную ситуацию, потому что мне до сих пор безумно смешно. Он так искренне хотел меня поздравить, но мог поздравить только с хорошим аппетитом", — поделилась исполнительница с NEWS. RU.

Люся Чеботина также призналась, что раньше она тщательно следила за своей фигурой и питанием. Однако сейчас она поняла, что чувствует себя здоровой только в нормальном весе.

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Уточнения

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец.



Лю́ся Чебо́тина (полное имя — Людми́ла Андре́евна Чебо́тина; род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен и актриса.



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