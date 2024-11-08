Родители певца Шамана раскрыли, каким артист был в детстве

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Родители певца Шамана, известного под своим настоящим именем Ярослав Дронов, рассказали журналистам, что их сын с самого детства был невероятно творческим и талантливым.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN, PDM

Как сообщает NEWS. RU, отец и мать артиста побывали на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого, где выступил их сын. После концерта они поделились своими впечатлениями с журналистами.

По словам отца, у их ребёнка способности к музыке проявлялись с самого рождения.

"Это было с рождения. После года точно", — сказал он.

Родители Шамана также отметили, что их сын был обычным и послушным мальчиком. Они не скрывают, что переживают за его судьбу и следят за всеми новостями, хотя, по словам отца, "их лучше не смотреть".

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Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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