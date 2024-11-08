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Рита Дакота рассказала о ссоре с Владом Соколовским и обнародовала переписку

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Рита Дакота в своем личном блоге поделилась подробностями ссоры с бывшим мужем, музыкантом Владом Соколовским, и опубликовала их личную переписку.

Рита Дакота рассказала о ссоре с Владом Соколовским и обнародовала переписку
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм* (запрещен в РФ), PDM

Артистка призналась, что они спорили в чате в течение часа, обвиняя друг друга в манипуляциях. По её словам, эта ссора напомнила ей о прошлом.

Рита Дакота также поделилась скриншотом переписки, на котором разговор уже подходит к концу. В этой словесной битве последнее слово осталось за ней.

"Я рассказываю об этом, чтобы вы не идеализировали другие пары, которые находятся в разводе. Не стоит думать, что все они такие мудрые и идеальные", — объяснила свой поступок Рита Дакота.

Она подчеркнула, что они с Владом Соколовским все ещё могут ссориться, несмотря на то, что общаются только из-за общей дочери Мии.

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Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.

Влад Соколо́вский (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 24 сентября 1991, Москва) — российский певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр, телеведущий, участник балета Аллы Духовой «Тодес», бывший солист группы «БиС». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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