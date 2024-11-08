Мария Погребняк раскрыла, как привела фигуру в порядок после четвёртых родов

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В своём личном блоге Мария Погребняк, бывшая жена футболиста Павла Погребняка, поделилась опытом, как ей удалось вернуть форму спустя всего два месяца после рождения четвёртого ребёнка. Она убеждена, что для достижения успеха нужно работать над собой и своим телом.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

Модель советует заниматься спортом даже во время беременности, если нет противопоказаний.

"Я слежу за питанием как во время беременности, так и после родов. Исключила из рациона сладкое, мучное и газировку. Употребляю больше овощей, белка и простой воды. От отёков мне очень помогает массаж тела и лица", — рассказала она.

Мария Погребняк также обратилась к известному хирургу Тимуру Хайдарову, к которому уже сходила на консультацию. Многодетная мать утверждает, что решилась на операцию по медицинским показаниям, а не ради красоты.

Ранее Дарья Клюкина поделилась, сколько набрала веса во время беременности.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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