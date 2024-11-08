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Бывшая возлюбленная Егора Крида Дарья Клюкина раскрыла, сколько набрала за беременность

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда шоу "Холостяк" и бывшая невеста певца Егора Крида, Дарья Клюкина, поделилась в своём личном блоге, что за время беременности набрала 17 килограммов.

Бывшая возлюбленная Егора Крида Дарья Клюкина раскрыла, сколько набрала за беременность
Фото: instagram.com by личный аккаунт Дарьи Клюкиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она отметила, что после родов перестала взвешиваться. Однако её поклонники были приятно удивлены, что уже через месяц после рождения ребёнка она вернулась к прежним формам.

"Правильное питание и послеродовый уход сделали своё дело", — поделилась секретом модель.

Клюкина подчеркнула, что не придерживалась никаких диет, а просто вела активный образ жизни.

Дарья Клюкина вышла замуж за Владимира Чопова, топ-менеджера Газпром-Медиа. В апреле они стали родителями мальчика, которого назвали Александром.

Ранее бывшая соседка Кейт Миддлтон поделилась архивным снимком с принцессой.

Уточнения

Да́рья И́горевна Чопова (Клюкина́) (род. 9 января 1994 года, Карпинск, Россия) — российская модель и актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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