Бывшая возлюбленная Егора Крида Дарья Клюкина раскрыла, сколько набрала за беременность

Звезда шоу "Холостяк" и бывшая невеста певца Егора Крида, Дарья Клюкина, поделилась в своём личном блоге, что за время беременности набрала 17 килограммов.
Она отметила, что после родов перестала взвешиваться. Однако её поклонники были приятно удивлены, что уже через месяц после рождения ребёнка она вернулась к прежним формам.
"Правильное питание и послеродовый уход сделали своё дело", — поделилась секретом модель.
Клюкина подчеркнула, что не придерживалась никаких диет, а просто вела активный образ жизни.
Дарья Клюкина вышла замуж за Владимира Чопова, топ-менеджера Газпром-Медиа. В апреле они стали родителями мальчика, которого назвали Александром.
Ранее бывшая соседка Кейт Миддлтон поделилась архивным снимком с принцессой.
Да́рья И́горевна Чопова (Клюкина́) (род. 9 января 1994 года, Карпинск, Россия) — российская модель и актриса.
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