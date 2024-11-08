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Бывшая соседка Кейт Миддлтон поделилась архивным снимком с принцессой и привела фанатов в восторг

Шоу-бизнес » Зарубежный

Бывшая соседка принцессы Кейт Миддлтон поделилась архивным снимком, который, по-видимому, был сделан во время учёбы принца Уильяма и его будущей супруги в Сент-Эндрюсе.

Бывшая соседка Кейт Миддлтон поделилась архивным снимком с принцессой и привела фанатов в восторг
Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, CC BY 2.0

Лора Варшауэр с теплотой написала, что желает принцессе всего самого лучшего.

"Я посылаю любовь её светлости Кейт Миддлтон, будущей королеве Англии, и моей соседке по университетскому общежитию! У меня самые прекрасные воспоминания о колледже с Кейт. Она невероятно добрый, заботливый, искренний человек, и видеть, как она сияет, вдохновляет мир своим состраданием и мужеством, просто невероятно!" — написала она под публикацией.

Поклонники принцессы были в восторге от публикации и с юмором заметили, как здорово быть соседом Кейт Миддлтон. Они также оценили, как хорошо становится с каждым годом супруга принца Уильяма.

Ранее жена Курбана Омарова рассказала о своей жизни до встречи с бизнесменом.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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