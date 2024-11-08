Жена Курбана Омарова раскрыла детали своей жизни до знакомства с бизнесменом

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Валерия, жена бизнесмена Курбана Омарова, который был мужем телеведущей Ксении Бородиной, в своём личном блоге поделилась подробностями жизни до встречи с супругом. Она рассказала, что в подростковом возрасте была сложным человеком.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Валерия подчеркнула, что никогда не уступала другим, была максималисткой с твёрдыми взглядами и принципами. На её характер сильно повлияли постоянные переезды и смена школ. По её словам, в учебных заведениях она тоже не была первой красавицей.

Из-за постоянных перемещений Валерия не смогла завести настоящих близких друзей.

"С детского сада у меня было две подруги, но всё как-то глупо закончилось, видимо, так и должно было быть. Больше я особо и не пыталась. Кому-то это покажется грустным, но для меня это свобода и самодостаточность", — отметила она.

Валерия стала третьей женой Курбана Омарова. В конце августа она раскрыла свою беременность.

Ранее стало известно, где Валерий Меладзе планирует отметить свой юбилей.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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