Жена Курбана Омарова раскрыла детали своей жизни до знакомства с бизнесменом

Валерия, жена бизнесмена Курбана Омарова, который был мужем телеведущей Ксении Бородиной, в своём личном блоге поделилась подробностями жизни до встречи с супругом. Она рассказала, что в подростковом возрасте была сложным человеком.
Валерия подчеркнула, что никогда не уступала другим, была максималисткой с твёрдыми взглядами и принципами. На её характер сильно повлияли постоянные переезды и смена школ. По её словам, в учебных заведениях она тоже не была первой красавицей.
Из-за постоянных перемещений Валерия не смогла завести настоящих близких друзей.
"С детского сада у меня было две подруги, но всё как-то глупо закончилось, видимо, так и должно было быть. Больше я особо и не пыталась. Кому-то это покажется грустным, но для меня это свобода и самодостаточность", — отметила она.
Валерия стала третьей женой Курбана Омарова. В конце августа она раскрыла свою беременность.
Ранее стало известно, где Валерий Меладзе планирует отметить свой юбилей.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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