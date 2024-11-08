Отказался от России: стало известно, где Валерий Меладзе отметит юбилей

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе планирует отметить свой 60-летний юбилей не в России, а в Латвии. Как стало известно "Страстям", артист даст большой праздничный концерт в Риге.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Альбины Джанабаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Согласно информации латвийского сервиса по продаже билетов, стоимость билетов начинается от 42 евро (4,4 тысячи рублей) и достигает 200 евро (21 тысяча рублей) в партере. Концерт состоится 28 июня 2025 года на площадке "Арена Рига". Известно, что в этот день артист отметит не только свой 60-летний юбилей, но и 30-летие творческой деятельности.

Ранее ходили слухи, что музыкант хотел провести концерт для российской публики, однако, по всей видимости, договориться не удалось. В афише говорится, что Меладзе с любовью и теплотой относится к своим рижским поклонникам и с радостью разделит с ними свой праздник.

Концерт продлится два часа, при этом не предусмотрены скидки для людей с ограниченными возможностями в креслах. Дети до пяти лет смогут посетить концерт бесплатно, если не будут занимать отдельного места.

Ранее певица Жанна Бичевская назвала Аллу Пугачёву своим врагом на эстраде.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.



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