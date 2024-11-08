Певица Жанна Бичевская назвала главного врага на эстраде, указав на Аллу Пугачёву

Певица Жанна Бичевская, народная артистка СССР, назвала своего главного врага на эстраде. Ею оказалась Алла Пугачёва. Бичевская не знает, почему оказалась в опале у этой певицы.
В эфире программы "Звёздная кухня МК" артистка рассказала, что против неё была целая коалиция людей, которые пытались вытеснить её со сцены.
"Видимо, они договорились обо всём в каком-то тайном масонском клубе, когда были нетрезвы. У них была цель убрать меня. Почему именно Бичевская оказалась неугодной? Потому что я не пела советские песни и не исполняла "матрёшечные" композиции, которые были рассчитаны на "Интурист". Я не пела этого", — поделилась своими мыслями певица.
Жанна Бичевская подчеркнула, что ни на кого не держит зла, поэтому и прощать ей некого. Однако она точно знает, кто её обидел.
Ранее стало известно, что актриса Оксана Акиньшина пропустила свою премьеру.
Жа́нна Влади́мировна Биче́вская (род. 17 июня 1944, Москва) — советская и российская певица, автор песен.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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