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Певица Жанна Бичевская назвала главного врага на эстраде, указав на Аллу Пугачёву

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Жанна Бичевская, народная артистка СССР, назвала своего главного врага на эстраде. Ею оказалась Алла Пугачёва. Бичевская не знает, почему оказалась в опале у этой певицы.

Певица Жанна Бичевская назвала главного врага на эстраде, указав на Аллу Пугачёву
Фото: commons.wikimedia.org by Mohylek, CC BY-SA 3.0

В эфире программы "Звёздная кухня МК" артистка рассказала, что против неё была целая коалиция людей, которые пытались вытеснить её со сцены.

"Видимо, они договорились обо всём в каком-то тайном масонском клубе, когда были нетрезвы. У них была цель убрать меня. Почему именно Бичевская оказалась неугодной? Потому что я не пела советские песни и не исполняла "матрёшечные" композиции, которые были рассчитаны на "Интурист". Я не пела этого", — поделилась своими мыслями певица.

Жанна Бичевская подчеркнула, что ни на кого не держит зла, поэтому и прощать ей некого. Однако она точно знает, кто её обидел.

Ранее стало известно, что актриса Оксана Акиньшина пропустила свою премьеру.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Биче́вская (род. 17 июня 1944, Москва) — советская и российская певица, автор песен.

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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