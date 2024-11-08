Оксана Акиньшина пропустила собственную премьеру

Актриса Оксана Акиньшина не пришла на премьерный показ фильма "За свои слова отвечаю", в котором она сыграла одну из главных ролей. Презентация киноленты состоялась на "Мосфильме", но Акиньшина не появилась.
Многие зрители с нетерпением ждали её появления, ведь в фильме она воплотила образ инфоцыганки. Однако вместо неё внимание аудитории привлекли другие актрисы — Настасья Самбурская и Татьяна Орлова.
Как сообщает "Московский комсомолец", Самбурская сама создала свой образ, но он всё равно получился не таким, как она планировала. Из-за ненормированного графика и отсутствия полноценного сна актриса сильно похудела.
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Окса́на Серге́евна Аки́ньшина (род. 19 апреля 1987, Ленинград, СССР) — российская киноактриса.
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