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Джиган вспомнил о болезненном моменте в жизни, когда чуть не потерял семью

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Джиган, известный также как Денис Устименко-Вейнштеин, в программе "Большое переселение" поделился историей о том, как едва не разрушил свой брак из-за употребления запрещённых веществ и алкоголя. В одном из выпусков шоу он отказался от предложения "согреться горячительным".

Джиган вспомнил о болезненном моменте в жизни, когда чуть не потерял семью
Фото: instagram.com by личный аккаунт Джигана в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Исполнитель признался, что никогда не употреблял алкоголь и не курил, но когда попробовал, то потерял контроль из-за количества.

"Проблемы в нашей семье случились, когда у меня сорвало"кукушку"от количества. То есть это не зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться. И всё - вылечился! Понимаю, что мне это уже не интересно, я это прошёл, могу это контролировать", — заявил артист.

В этот трудный период Оксана Самойлова, его жена, готовилась к разводу, так как устала терпеть неадекватное поведение мужа. Однако музыканту удалось вымолить у возлюбленной прощение.

Ранее Мария Погребняк прокомментировала поступок Тимура Родригеза, который бросил жену по телефону.

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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