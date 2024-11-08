Джиган вспомнил о болезненном моменте в жизни, когда чуть не потерял семью

Рэпер Джиган, известный также как Денис Устименко-Вейнштеин, в программе "Большое переселение" поделился историей о том, как едва не разрушил свой брак из-за употребления запрещённых веществ и алкоголя. В одном из выпусков шоу он отказался от предложения "согреться горячительным".
Исполнитель признался, что никогда не употреблял алкоголь и не курил, но когда попробовал, то потерял контроль из-за количества.
"Проблемы в нашей семье случились, когда у меня сорвало"кукушку"от количества. То есть это не зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться. И всё - вылечился! Понимаю, что мне это уже не интересно, я это прошёл, могу это контролировать", — заявил артист.
В этот трудный период Оксана Самойлова, его жена, готовилась к разводу, так как устала терпеть неадекватное поведение мужа. Однако музыканту удалось вымолить у возлюбленной прощение.
Ранее Мария Погребняк прокомментировала поступок Тимура Родригеза, который бросил жену по телефону.
Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.
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