Мария Погребняк объяснила, почему Тимур Родригез бросил жену по телефону

Блогерша Мария Погребняк поделилась своим мнением о поступке шоумена Тимура Родригеза, который сообщил жене о расставании по телефону. Бизнесвумен убеждена, что он преувеличил эту историю для прессы.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

В беседе с Woman.ru Мария рассказала, что немного знает артиста, так как он был ведущим на её первой свадьбе. По её словам, такое поведение несвойственно Родригезу.

Блогерша считает, что так поступают только тогда, когда не хватает смелости сказать правду в глаза близкому человеку.

"Как можно позвонить по телефону и расторгнуть отношения? Ни встретиться, ни поговорить, ни дать друг другу шанс, а уже через месяц якобы встретить новую любовь? Здесь какая-то недосказанность. Это некрасиво по отношению к тому человеку, с кем ты прожил долго", — рассуждает Мария.

В завершение она отметила, что даже если прошла любовь, то следует сохранять уважение, особенно если в жизни есть дети.

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Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



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