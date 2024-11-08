Стало известно, сколько потратила Ксения Собчак на организацию дня рождения в Москве

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила свой день рождения в одном из столичных заведений, потратив на организацию мероприятия около двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

По информации канала, только за один вишневый торт именинница отдала 350 тысяч рублей. Также она заплатила за аренду помещения — около 80 тысяч рублей. Стоит отметить, что мероприятие проходило на двух этажах.

Самую большую сумму составили декорации в ретро-рок-стиле, за которые Ксении Собчак пришлось заплатить около двух миллионов рублей. На празднике был дресс-код black tie, однако ни супруг журналистки, ни её сын не стали его придерживаться.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов предполагал, что Жанна Агузарова, скорее всего, запросила за выступление на вечеринке Ксении Собчак три миллиона рублей в качестве гонорара.

Григорий Лепс ранее призвал разведённого Шамана как можно скорее отправиться в ЗАГС.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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