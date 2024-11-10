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58-летняя Наталья Штурм заявила, что восстановила девственность перед свадьбой

0:54
Шоу-бизнес

Исполнительница хита "Школьный роман" Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику.

58-летняя Наталья Штурм заявила, что восстановила девственность перед свадьбой
Фото: https://www.instagram.com/nataliashturm by Инстаграм Натальи Штурм is licensed under public doman

Наталья Штурм в интервью Алёне Жигаловой сделала смелое признание. Певица заявила, что прибегла к услугам хирургов, чтобы сделать себе пластику в интимном месте.

Жигалова поинтересовалась, к какой именно пластике прибегла 58-летняя звезда.

"Как ты отреагируешь, что я девственность могла хотеть восстановить перед свадьбой", — сказала Наталья.

"Получилось восстановить? — спросила Алёна.

"Да", — призналась певица.

"То есть сейчас Наталья Штурм девственница? — поинтересовалась ведущая шоу "Алёна, блин".

"Да", — заявила Наталья.

Штурм ранее заявляла, что она девственница, однако это было воспринято, как очередная эпатажная выходка певицы. 

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица и писательница; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». Заслуженная артистка Автономной Республики Крым (2001).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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