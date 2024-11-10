58-летняя Наталья Штурм заявила, что восстановила девственность перед свадьбой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница хита "Школьный роман" Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику.

Фото: https://www.instagram.com/nataliashturm by Инстаграм Натальи Штурм is licensed under public doman

Наталья Штурм в интервью Алёне Жигаловой сделала смелое признание. Певица заявила, что прибегла к услугам хирургов, чтобы сделать себе пластику в интимном месте.

Жигалова поинтересовалась, к какой именно пластике прибегла 58-летняя звезда.

"Как ты отреагируешь, что я девственность могла хотеть восстановить перед свадьбой", — сказала Наталья. "Получилось восстановить? — спросила Алёна. "Да", — призналась певица. "То есть сейчас Наталья Штурм девственница? — поинтересовалась ведущая шоу "Алёна, блин". "Да", — заявила Наталья.

Штурм ранее заявляла, что она девственница, однако это было воспринято, как очередная эпатажная выходка певицы.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица и писательница; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». Заслуженная артистка Автономной Республики Крым (2001).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.