58-летняя Наталья Штурм заявила, что восстановила девственность перед свадьбой

Исполнительница хита "Школьный роман" Наталья Штурм призналась, что сделала интимную пластику.
Наталья Штурм в интервью Алёне Жигаловой сделала смелое признание. Певица заявила, что прибегла к услугам хирургов, чтобы сделать себе пластику в интимном месте.
Жигалова поинтересовалась, к какой именно пластике прибегла 58-летняя звезда.
"Как ты отреагируешь, что я девственность могла хотеть восстановить перед свадьбой", — сказала Наталья.
"Получилось восстановить? — спросила Алёна.
"Да", — призналась певица.
"То есть сейчас Наталья Штурм девственница? — поинтересовалась ведущая шоу "Алёна, блин".
"Да", — заявила Наталья.
Штурм ранее заявляла, что она девственница, однако это было воспринято, как очередная эпатажная выходка певицы.
Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица и писательница; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». Заслуженная артистка Автономной Республики Крым (2001).
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