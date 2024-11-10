Стало известно, на чьём кабриолете каталась знаменитая троица в Кавказской пленнице

В начале 1950-х годов Юрий Никулин стал обладателем своего первого автомобиля — трофейного немецкого кабриолета "Adler Trumpf" 1938 года выпуска. Этот красный открытый автомобиль стал знаменитым благодаря комедии "Кавказская пленница".
Изначально Никулин приобрел его для циркового номера, однако так и не успел его реализовать. Долгое время автомобиль пылился в гараже цирка, пока Никулин не предложил его Леониду Гайдаю для съёмок в фильме.
Примечательно, что когда Никулин выкупил эту машину у одного подмосковного пенсионера, он не смог официально перерегистрировать ее на себя, так как в то время у него еще не было водительских прав.
Ю́рий Влади́мирович Нику́лин — советский и российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий.
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