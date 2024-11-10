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На съёмках Кавказской пленницы Александра Демьяненко чудом спасли из реки

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Шоу-бизнес

На съёмках фильма "Кавказская пленница" Александру Демьяненко пришлось сыграть опасную сцену: он зависал в спальном мешке над обрывом, падал и плыл в студёной горной реке.

На съёмках Кавказской пленницы Александра Демьяненко чудом спасли из реки
Фото: Канал t.me/vnimanie_motor by Скриншот канала t.me/vnimanie_motor, PDM

На экране эта сцена выглядит очень реалистично. И вот почему: во время одного из дублей помощник режиссёра не успел перехватить актёра, и его далеко утащило течением. Именно эти кадры и вошли в фильм.

После перенесённого волнения и пребывания в холодной воде, температура которой была всего 5-7 градусов, 29-летнему актёру стало плохо. У него непривычно закололо в области сердца. Возможно, именно тогда у актёра начались проблемы с сердцем.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Демья́ненко — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, мастер дубляжа; народный артист РСФСР (1991).
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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