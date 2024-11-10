Врач-эндокринолог оценила чудо-препарат худеющей актрисы Марии Кожевниковой

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Врач-эндокринолог Олеся Гурова прокомментировала слова актрисы Марии Кожевниковой о препарате, который помогает ей избирательно подходить к потреблению пищи.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Специалист оценила слова худеющей Марии Кожевниковой, которая заявила, что с помощью специального препарата понимает, какие продукты повышают у неё уровень сахара в крови, а какие нет.

Медик подчеркнула, что препарат для измерения сахара в крови нужен только людям, больным диабетом.

"У здорового человека уровень глюкозы крови не выходит за пределы нормы. Поэтому и нет необходимости каким-то образом контролировать этот сахар после еды, во время приема пищи и до приёма пищи", — рассказала врач в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт рассказала, что данный девайс устанавливается, как правило, на область плеча на 2-3 недели в зависимости от модификации. Он измеряет уровень сахара в межклеточной жидкости.

"У человека есть возможность, используя приложение на телефоне, сканируя этот датчик, постоянно иметь представление о том, какой у него уровень сахара в крови. Он может это делать столько раз в день, сколько это необходимо. Да, действительно есть такие приборы. Они достаточно распространены в настоящее время. И люди с диабетом их активно используют", — объяснила эндокринолог.

Врач рассказала, что уровень глюкозы крови повышается только после употребления углеводов.

"И как бы ни колбаса, ни кефир не содержат большого количества углеводов. Поэтому, скорее всего, после этих продуктов уровень сахара вообще не будет меняться. И этот аппарат измеряет уровень глюкозы крови. Он не определяет, какие ты продукты поел. Просто для человека с сахарным диабетом разные углеводы могут по-разному влиять на уровень сахара крови. Допустим, человек выпивает стакан сока — уровень сахара растет достаточно быстро и стремительно. Когда человек съедает какую-то крупу цельнозерновую, уровень сахара повышается медленно", — рассказал специалист.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.



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