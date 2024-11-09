Гони рубль, родственник: почему с Бориславом Брондуковым нельзя было ходить по улице

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Борислава Брондукова часто называют "королём эпизода". Это звучит весьма лестно, но на этот почётный титул претендуют многие талантливые актёры. Однако Брондуков выделяется среди них благодаря своему удивительному умению привлечь внимание зрителя к своей персоне.

Фото: YouTube канал ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД by Скриншот видео YouTube канала ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД, PDM

Он был способен буквально затмить главного героя, а иногда даже склонить режиссёра к пересмотру сценария. Это уже не просто мастерство или умение — это настоящий талант, отмеченный многими наградами.

Ярким примером его таланта может служить фильм "Афоня". Первая фраза, которая всплывает в памяти при упоминании этой картины:

"Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был!"

Эту фразу произносит не главный герой, а персонаж Брондукова — алкоголик Федул. И он произносит её так, что именно с ней ассоциируется весь фильм.

"Знаете, как при встрече называли Брондукова зрители и поклонники? Афоней! Вот удивительно — не он ведь сыграл Афоню, а Куравлёв. Но с Борей нельзя было ходить по улице. Отовсюду доносилось: "Афоня! Ты мне рупь должен!", — вспоминал актёр Михаил Горносталь.

Уточнения

Борисла́в Никола́евич Брондуко́в — советский и украинский киноактёр.



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