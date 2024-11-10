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Валентина Талызина заявила, что успех к актёру приходит благодаря удаче

Шоу-бизнес

Актриса Валентина Талызина объяснила, как удача влияет на творческую судьбу артиста.

Валентина Талызина заявила, что успех к актёру приходит благодаря удаче
Фото: https://vk.com/valentina_talyzina by ВК-аккаунт Валентины Талызиной is licensed under public doman

Звезда фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром" уверена, что удача очень важна для актёра.

Ранее Николай Картозия раскритиковал режиссёра Сарика Андреасяна.

"Огромная удача для актера — встретить своего режиссера. Да и вообще для актера счастливый случай невероятно важен. Для меня, например, таким случаем стал Эльдар Рязанов", — цитирует слова звезды театра и кино "Вечерняя Москва".

Она отметила, что режиссёр сначала не принимал её, однако потом убедился в том, что она может справиться с любыми поставленными перед ней задачами.

При этом Талызина напомнила о том, как важно много трудиться, работая над ролью до седьмого пота, чтобы не ударить перед зрителем в грязь лицом.

Уточнения

Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (род. 22 января 1935, Омск, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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