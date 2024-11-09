Сестра рэпера Гуфа отреагировала на новость о дебоше брата в рехабе

Сетра рэпера Гуфа Ольга Долматова высказалась по поводу новостей СМИ о припадках Алексея Долматова в рехабе.
Сестра Гуфа опровергла новости СМИ о том, что музыкант устроил дебош в рехабе, где он сейчас лечится.
Она заверила, что рэпер не грыз никаких проводов и не мучается без запрещённых веществ.
"Прекратите писать чушь, которая не соответствует действительности! Перегрызанные провода, галлюцинации — что в голове у тех людей, которые это пишут?!" — выразила своё возмущение Ольга в социальных сетях.
Женщина объяснила, что её брат проходит курс медико-социальной реабилитации.
Долматова признала, однако, что в осенний период состояние рэпера обострилось. Писать недостоверные новости о рэпере Ольга назвала неэтичным.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.
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