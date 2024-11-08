Григорий Лепс призвал разведённого Шамана поскорее жениться

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Народный артист России Григорий Лепс после концерта в честь юбилея композитора Константина Губина пообщался с журналистами. В ходе беседы он обратился к своему коллеге Ярославу Дронову, известному как Шаман, с вопросом, не собирается ли тот снова жениться.

Фото: Own work by Okras, CC BY-SA 4.0

Журналисты спросили у 62-летнего Лепса, не подал ли он заявление в ЗАГС со своей 18-летней избранницей. Григорий Лепс ответил, что пока не подавал, но они об этом думают. Затем он поинтересовался, не сделал ли то же самое певец Шаман.

Когда журналисты упомянули, что молодой артист недавно развёлся со второй женой, Григорий Лепс отметил, что это ерунда и пора вновь создавать семью.

Также артист рассказал, что скучает по своей возлюбленной, которая учится в Лондоне. Они общаются по видеосвязи и стараются проводить больше времени вместе.

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Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.





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