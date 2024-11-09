Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 проверенных способа, как защитить кошку от открытых окон
Новое тело за 7 лет: правда или миф о регенерации клеток
От чего нужно срочно избавиться в своем гардеробе
Горячий шоколад для осенних вечеров — оригинальные идеи приготовления
Пицца с ветчиной и оливками — рецепт для идеального вечера
Как вырастить плодоносящий лимон в квартире
Зима на Джербе: солнце, тёплые дни и безлюдные пляжи в сердце Туниса
Какие машины не подведут зимой: лучшие для снежных дорог
Suzuki Jimny: плюсы, минусы и советы по обслуживанию

Ани Лорак трогательно поздравила маму с днём рождения

0:50
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак поздравила маму с днём рождения, выложив совместный снимок с трогательной подписью.

Ани Лорак трогательно поздравила маму с днём рождения
Фото: Канал t.me/talking_pumpkin by Скриншот канала t.me/talking_pumpkin, PDM

"С днём рождения, любимая мамочка", — написала певица в своих соцсетях

Детство, кстати, у певицы не было безоблачным. Мама, оставшись одна с двумя детьми, решила отдать в интернат её и старшего брата, поскольку ей было непросто в одиночку содержать их. Семья собиралась вместе только по выходным.

"Я понимала, что дома не было еды. Вообще я была рада, что иду в интернат, там хорошо кормили, одевали и было много друзей", — рассказывала звезда.

В интернате Каролина (это её настоящее имя) пробыла до 11 лет. Затем её мать получила квартиру и забрала детей домой.

Уточнения

А́ни Ло́рак — украинская эстрадная певица. В 2010-е годы достигла популярности в России.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Садоводство, цветоводство
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя" Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как заставить денежное дерево расти
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Последние материалы
Израильские дроны бомбят мирных жителей Ливана, под ударом миротворцы ООН. Репортаж из Бейрута
Ани Лорак трогательно поздравила маму с днём рождения
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить
Загадочные трещины и полигональные узоры: что скрывает поверхность Марса
Как планка поможет вам похудеть за 10 минут в день
Найдена тихая альтернатива Гоа: пляжный отдых без шума и суеты
Гендиректор Союзмолока рассказал, почему дорожает молоко
Что скрывает манка: почему эту кашу лучше избегать
Почему кулинары прокалывают яйца перед варкой
Шикарный урожай томатов на зависть соседям. Посадите правильные растения рядом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.