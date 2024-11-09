Ани Лорак трогательно поздравила маму с днём рождения

Певица Ани Лорак поздравила маму с днём рождения, выложив совместный снимок с трогательной подписью.
"С днём рождения, любимая мамочка", — написала певица в своих соцсетях
Детство, кстати, у певицы не было безоблачным. Мама, оставшись одна с двумя детьми, решила отдать в интернат её и старшего брата, поскольку ей было непросто в одиночку содержать их. Семья собиралась вместе только по выходным.
"Я понимала, что дома не было еды. Вообще я была рада, что иду в интернат, там хорошо кормили, одевали и было много друзей", — рассказывала звезда.
В интернате Каролина (это её настоящее имя) пробыла до 11 лет. Затем её мать получила квартиру и забрала детей домой.
А́ни Ло́рак — украинская эстрадная певица. В 2010-е годы достигла популярности в России.
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