Ани Лорак трогательно поздравила маму с днём рождения

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Певица Ани Лорак поздравила маму с днём рождения, выложив совместный снимок с трогательной подписью.

Фото: Канал t.me/talking_pumpkin by Скриншот канала t.me/talking_pumpkin, PDM

"С днём рождения, любимая мамочка", — написала певица в своих соцсетях

Детство, кстати, у певицы не было безоблачным. Мама, оставшись одна с двумя детьми, решила отдать в интернат её и старшего брата, поскольку ей было непросто в одиночку содержать их. Семья собиралась вместе только по выходным.

"Я понимала, что дома не было еды. Вообще я была рада, что иду в интернат, там хорошо кормили, одевали и было много друзей", — рассказывала звезда.

В интернате Каролина (это её настоящее имя) пробыла до 11 лет. Затем её мать получила квартиру и забрала детей домой.

Уточнения

А́ни Ло́рак — украинская эстрадная певица. В 2010-е годы достигла популярности в России.





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