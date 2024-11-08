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Прохор Шаляпин перевоплотился в Дональда Трампа, но получился Ельцин

0:46
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин спародировал американского лидера Дональда Трампа.

Прохор Шаляпин перевоплотился в Дональда Трампа, но получился Ельцин
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он загримирован под президента США Дональда Трампа.

"Я очень люблю вашу страну", — заявил певец, пытаясь передать голос и интонацию главы Соединённых Штатов.

Подписчики похвалили Шаляпина за удачную пародию.

"Внешне очень похоже, прям один в один, мимика и взгляд, а речь почему-то напомнила Бориса Ельцина", — отметили фолловеры

"А может Трамп вообще русские корни имеет", — поделился своим предположением Шаляпин.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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