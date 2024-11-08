Мария Погребняк объяснила, почему её счета были заблокированы

Блогер Мария Погребняк отреагировала на новость о блокировке своих счётов.

Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman

Мария Погребняк объяснила подписчикам в Telegram-канале, почему её счета были заблокированы. Блогер заверила, что в данный момент все её счета разморожены.

"С моими счетами всё в порядке. И отчётность я подаю вовремя. Задолженностей не имею", — написала звезда Интернета в личном микроблоге.

Она признала, что её счета были заблокированы всего на два дня из-за того, что она сменила фамилию в связи с замужеством. Родившая четвёртого сына блогер стала по мужу Головинской.

Мария призвала СМИ проверять информацию перед публикацией и упрекнула журналистов в погоне за кликбейтом.

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