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Мария Погребняк объяснила, почему её счета были заблокированы

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк отреагировала на новость о блокировке своих счётов.

Мария Погребняк объяснила, почему её счета были заблокированы
Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman

Мария Погребняк объяснила подписчикам в Telegram-канале, почему её счета были заблокированы. Блогер заверила, что в данный момент все её счета разморожены.

"С моими счетами всё в порядке. И отчётность я подаю вовремя. Задолженностей не имею", — написала звезда Интернета в личном микроблоге.

Она признала, что её счета были заблокированы всего на два дня из-за того, что она сменила фамилию в связи с замужеством. Родившая четвёртого сына блогер стала по мужу Головинской.

Мария призвала СМИ проверять информацию перед публикацией и упрекнула журналистов в погоне за кликбейтом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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