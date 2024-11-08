Шнуров раскрыл, станет ли Инстасамка постоянной солисткой его рок-группы

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Сергей Шнуров, известный музыкант и рок-исполнитель, в беседе с ТАСС сообщил, что Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, не стала постоянной солисткой группы "Ленинград".

Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Он объяснил, что на данный момент их сотрудничество ограничилось выпуском совместного альбома под названием "Бумеры и зумеры". Сергей Шнуров отметил, что практически любая женщина может стать частью коллектива, пусть даже и на короткий срок.

Музыкант подчеркнул, что работа с Инстасамкой проходила в лёгкой и игривой атмосфере, однако о продолжении сотрудничества они пока не задумывались.

"Даша — яркий, экспериментальный и смелый артист, так мне казалось ещё до нашего знакомства. После встречи все мои ожидания оправдались", — сказал Сергей Шнуров.

Лидер группы "Ленинград" охарактеризовал творчество певицы как "перфоманс длиною в жизнь". При этом он уверен, что каждый слушатель сам может решить, является ли это гротеском или реализмом, поскольку граница между искусством и реальностью стала практически неразличимой.

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Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель.



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