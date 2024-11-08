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Актриса Елена Николаева раскрыла главные страхи в карьере

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елена Николаева, известная актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Актрисы", рассказала, что одним из главных страхов для любого артиста является риск остаться незамеченным и невостребованным.

Актриса Елена Николаева раскрыла главные страхи в карьере
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью для WomanHit она поделилась, что сериал, сценарий к которому написала Паулина Андреева, как нельзя лучше передаёт реальную жизнь за кулисами.

"Я знаю, что многие люди, посмотрев этот фильм, говорили, что это какая-то сказка. Мол, неужели такие несчастные люди эти актёры? Мне кажется, мы все очень честно рассказали о нашей профессии", — заметила она.

Однако Елена Николаева не понаслышке знает, что такое забвение. Из-за некоторого простоя в работе ей пришлось освоить новую профессию — бариста. Но сейчас она вновь вернулась к съёмкам и работает без выходных.

Ранее кинокритик высоко оценил актёрский талант сына Игоря Верника.

Уточнения

Елена Андреевна Николаева (род. 9 февраля 1983, Москва, СССР) — российская актриса театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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