Актриса Елена Николаева раскрыла главные страхи в карьере

Елена Николаева, известная актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Актрисы", рассказала, что одним из главных страхов для любого артиста является риск остаться незамеченным и невостребованным.
В интервью для WomanHit она поделилась, что сериал, сценарий к которому написала Паулина Андреева, как нельзя лучше передаёт реальную жизнь за кулисами.
"Я знаю, что многие люди, посмотрев этот фильм, говорили, что это какая-то сказка. Мол, неужели такие несчастные люди эти актёры? Мне кажется, мы все очень честно рассказали о нашей профессии", — заметила она.
Однако Елена Николаева не понаслышке знает, что такое забвение. Из-за некоторого простоя в работе ей пришлось освоить новую профессию — бариста. Но сейчас она вновь вернулась к съёмкам и работает без выходных.
Ранее кинокритик высоко оценил актёрский талант сына Игоря Верника.
Елена Андреевна Николаева (род. 9 февраля 1983, Москва, СССР) — российская актриса театра и кино.
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