Никита Кологривый теперь сможет оскорблять людей со сцены Comedy Club

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club, и это событие обещает стать настоящим сюрпризом для зрителей.

Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях, PDM

В компании с Гариком Харламовым вести шоу будет скандально известный актёр, для которого это станет дебютным выступлением на сцене Comedy Club.

"Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза", — объяснил кадровые перестановки Гарик Харламов.

Ведущие пообщаются с блогером Эльдаром Джараховым, благодаря подкасту с которым Кологривый и стал популярным. А также актёр выскажется о певице Алёне Апиной, снимавшейся с Никитой в сериале "Комбинация".

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.