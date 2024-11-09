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Никита Кологривый теперь сможет оскорблять людей со сцены Comedy Club

0:46
Шоу-бизнес

Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club, и это событие обещает стать настоящим сюрпризом для зрителей.

Никита Кологривый теперь сможет оскорблять людей со сцены Comedy Club
Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях, PDM

В компании с Гариком Харламовым вести шоу будет скандально известный актёр, для которого это станет дебютным выступлением на сцене Comedy Club.

"Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза", — объяснил кадровые перестановки Гарик Харламов.

Ведущие пообщаются с блогером Эльдаром Джараховым, благодаря подкасту с которым Кологривый и стал популярным. А также актёр выскажется о певице Алёне Апиной, снимавшейся с Никитой в сериале "Комбинация".

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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