Никита Кологривый теперь сможет оскорблять людей со сцены Comedy Club

Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club, и это событие обещает стать настоящим сюрпризом для зрителей.
В компании с Гариком Харламовым вести шоу будет скандально известный актёр, для которого это станет дебютным выступлением на сцене Comedy Club.
"Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза", — объяснил кадровые перестановки Гарик Харламов.
Ведущие пообщаются с блогером Эльдаром Джараховым, благодаря подкасту с которым Кологривый и стал популярным. А также актёр выскажется о певице Алёне Апиной, снимавшейся с Никитой в сериале "Комбинация".
Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.
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