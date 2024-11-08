Кинокритик оценил актёрский талант сына Игоря Верника

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Сын народного артиста России Игоря Верника Григорий не уступает отцу в профессионализме и актёрском таланте. Так считает кинокритик Александр Голубчиков.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Григория Верника в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с Passion.ru специалист отметил, что заметный прорыв в карьере молодого актёра вполне оправдан. В последние годы Григорий Верник стал всё чаще появляться на экранах, сыграв роли в таких ярких проектах, как "Цикады", "Игры" и "Кентавр".

"Парень способный, в меру талантливый. Думаю, что отцу ни в коем случае не уступает. Интересно понаблюдать за его развитием", — рассуждает кинокритик.

Александр Голубчиков также обратил внимание на то, что после пандемии в отечественном кинопроизводстве появилось много новых лиц и имён. Кто-то продолжает дело своих знаменитых родителей, а кто-то становится абсолютно новым талантом.

Ранее Наталья Андрейченко устроила скандал на премьере фильма.

Уточнения

И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор.



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