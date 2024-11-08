Сын певицы Валерии показал, как отпраздновал свой день рождения

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал кадры с празднования своего дня рождения.

Фото: https://www.instagram.com/arseniy_shulgin by Инстаграм Арсения Шульгина is licensed under public doman

Арсений Шульгин опубликовал в "Инстаграме"* фото с праздника в честь своего дня рождения. Сыну певицы Валерии 8 ноября исполнилось 26 лет.

На фото Шульгин в празднично украшенной квартире слился поцелуем с женой Лианой, с которой они вместе воспитывают трёхлетнюю дочку Селин.

Он показал также праздничный торт с украшением в виде медовых сот и пчёл.

Певица Валерия поздравила сына с 26-летием, поблагодарила его за невестку и внучку и пожелала наследнику успехов в его делах.

Парень занимается бизнесом. Иногда у него возникают проблемы, связанные с его предпринимательской активностью.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).



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