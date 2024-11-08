Актриса Наталья Андрейченко устроила скандал на премьере фильма

Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс в одноимённом фильме, посетила премьерный показ картины "Любовь Советского Союза" в Москве и, к сожалению, не смогла сдержать свои эмоции. Её возмутило, что журналисты не узнали в ней популярную артистку.
Представители прессы пытались узнать у Натальи Андрейченко, понравилась ли ей кинолента. Они попросили актрису представиться на камеру для удобства расшифровки материала, но это только ещё больше расстроило её.
"Вы не знаете Мэри Поппинс?! Я не хочу с вами разговаривать!" — сказала она.
Позже Наталья Андрейченко всё же решила дать комментарий присутствующим журналистам. Однако во время своего монолога она резко остановилась и просто ушла.
Наталья Андрейченко известна своим непростым характером.
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Ната́лья Эдуа́рдовна Андре́йченко (род. 3 мая 1956, Москва, СССР) — советская, американская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1984).
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