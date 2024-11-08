64-летний Дэвид Духовны из Секретных материалов вышел на прогулку с 30-летней девушкой

Папарацци засняли, как 64-летний Дэвид Духовны, известный по роли агента Малдера, гуляет по Санта-Монике со своей 30-летней возлюбленной Моник Пендлберри. Пара встречается уже несколько лет, не афишируя свои отношения.
Дэвид и Моник познакомились в магазине органических продуктов, где Пендлберри работала продавщицей. После начала романа со звездой, чьё состояние оценивается в более чем 100 миллионов долларов, оставаться там ей не было необходимости. Сейчас у Пендлберри свой флористический салон.
Неизвестно, что покорило Духовны — свежесть, красота или родственная душа. Но у пары сразу завязались отношения, которые продолжаются до сих пор.
Дэ́вид Уи́льям Духо́вны — американский актёр, писатель, сценарист, продюсер, режиссёр и музыкант.
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