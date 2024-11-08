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Раскрыта позиция Раймонда Паулса в отношении России: ему есть с чем сравнивать

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Раймонд Паулс, латвийский композитор, всегда с теплотой и уважением относился к России. Несмотря на то, что он живёт в Латвии, в настоящее время он активно поддерживает нашу страну. Певица Мила Романиди отмечает, что музыкант "не меняет своих убеждений".

Раскрыта позиция Раймонда Паулса в отношении России: ему есть с чем сравнивать
Фото: flickr.ru by Saeima, CC BY 2.0

В эфире программы "Звёздная кухня МК" Мила Романиди рассказала, что не удивлена позицией композитора, ведь он всегда с радостью работал с российскими исполнителями.

"Для меня не удивительно, что он поддерживает Россию. Это зависит от порядочности и воспитания человека. Раймонд Паулс прекрасно знает, что было в Юрмале до распада СССР и что стало сейчас", — пояснила она.

Недавно Раймонд Паулс заявил, что во времена СССР Латвия была культурным центром, а сейчас она превратилась в европейскую провинцию.

Ранее стало известно, что Жанна Агузарова получила гонорар за выступление на вечеринке Ксении Собчак.

Уточнения

О́яр-Ра́ймонд Волдема́рович Па́улс (латыш. Ojārs Raimonds Pauls; род. 12 января 1936, Рига) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист; народный артист СССР (1985).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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