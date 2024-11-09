Никита Михалков подал в суд на Украину за экологию в Крыму

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Михалков подал в суд на Украину за бесхозяйственность в Крыму, требуя взыскать 48,8 млн рублей с украинских чиновников.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Иск в Арбитражный суд Крыма поступил от Алуштинского санатория, который в 2016 году перешёл под управление "Союза кинематографистов России" Никиты Михалкова. С тех пор санаторий находится на балансе дочерней компании организации.

Основная претензия истцов — загрязнение воды, в котором, по их мнению, виноваты украинские власти, не занимавшиеся крымской природой и экологией.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец и ютубер.



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