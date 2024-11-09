Внук Аллы Пугачёвой с женой облачились в дерзкие образы

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Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков назвал свой любимый с детства фильм.

Фото: https://www.instagram.com/npresnyakov by Инстаграм Никиты Преснякова is licensed under public doman

Никита Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором они с женой Алёной Красновой облачились в дерзкие образы.

На кадрах Никита и Алёна запечатлены в образах героев готического комедийного фильма ужасов в жанре тёмного фэнтези "Битлджус" режиссёра Тима Бёртона.

Внук Примадонны объяснил выбор своего наряда тем, что обожает данный фильм, продолжение которого они с женой посмотрели.

"Помню как в 7 лет просто офигел и немного перекрылся от первой части "Битлджуса", но оставил огромное впечатление. И вот недавно с Алёнкой посмотрели 2-ю часть", — написал Никита под фото.

Пресняков назвал Тима Бёртона красавчиком и похвалил игру актёра Майкла Китона.

Ранее Владимир Пресняков потребовал у Дмитрия Маликова возвращения долга в 1 миллион рублей.

Уточнения

Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт.



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