Внук Аллы Пугачёвой с женой облачились в дерзкие образы

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков назвал свой любимый с детства фильм.
Никита Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором они с женой Алёной Красновой облачились в дерзкие образы.
На кадрах Никита и Алёна запечатлены в образах героев готического комедийного фильма ужасов в жанре тёмного фэнтези "Битлджус" режиссёра Тима Бёртона.
Внук Примадонны объяснил выбор своего наряда тем, что обожает данный фильм, продолжение которого они с женой посмотрели.
"Помню как в 7 лет просто офигел и немного перекрылся от первой части "Битлджуса", но оставил огромное впечатление. И вот недавно с Алёнкой посмотрели 2-ю часть", — написал Никита под фото.
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Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт.
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