Сергей Зверев показал свой аристократический завтрак

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев показал свой изысканный приём пищи в золотом интерьере.

Фото: https://www.instagram.com/zverevsuperstar by Инстаграм Сергей Зверева is licensed under public doman

Сергей Зверев опубликовал в "Инстаграме"* кадры своего изысканного завтрака. Знаменитый стилист предстал за красиво сервированным столом с королевской посудой.

Сам "звезда в шоке" облачился в чёрный наряд с брошью и огромную шляпу из перьев. На завтрак гуру моды выпил кофе с десертом.

Стилист поинтересовался у подписчиков, где они собираются отмечать новогоднюю ночь.

Ранее продюсер Яна Рудковская продемонстрировала свой аристократический завтрак из необычной посуды, которую похвалил певец Филипп Киркоров.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.



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