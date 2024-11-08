Сергей Зверев показал свой аристократический завтрак

Стилист Сергей Зверев показал свой изысканный приём пищи в золотом интерьере.
Сергей Зверев опубликовал в "Инстаграме"* кадры своего изысканного завтрака. Знаменитый стилист предстал за красиво сервированным столом с королевской посудой.
Сам "звезда в шоке" облачился в чёрный наряд с брошью и огромную шляпу из перьев. На завтрак гуру моды выпил кофе с десертом.
Стилист поинтересовался у подписчиков, где они собираются отмечать новогоднюю ночь.
Ранее продюсер Яна Рудковская продемонстрировала свой аристократический завтрак из необычной посуды, которую похвалил певец Филипп Киркоров.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.
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