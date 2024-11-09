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Налоговая в пятый раз за год заблокировала счета компании Марии Погребняк

0:55
Шоу-бизнес

Налоговая в пятый раз за год заблокировала счета компании 35-летней блогерши Марии Погребняк из-за отсутствия налоговых отчётов.

Налоговая в пятый раз за год заблокировала счета компании Марии Погребняк
Фото: YouTube канал ЗвездоPad by Скриншот видео YouTube канала ЗвездоPad, PDM

В прошлом году Мария и её партнёры открыли ООО "ЦНТСК", занимающееся пиаром. Спустя год работы, компанию уже четыре раза блокировали из-за отсутствия отчётных документов.

Недавно счета снова заблокировали по той же причине. У Погребняк также есть рекламная компания "Виллстар", которая заработала 1 млн рублей за прошлый год. Вторая компания, торгующая косметикой и средствами гигиены, зарегистрирована два года назад, но не приносит прибыли.

Возможно бизнес и бумаги сейчас далеко не на первом месте для Марии. Она родила четвёртого ребёнка и, судя по соцсетям, полностью погружена в приятные хлопоты, связанные с материнством.

Уточнения

Мария Владимировна Погребняк (род. 1 июля 1996, Гатчина) — российская регбистка, нападающая клуба ЦСКА и женской сборной России по регби-7. Мастер спорта России.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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