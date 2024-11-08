Мария Кожевникова рассказала, какие продукты ест при похудении, а какие исключила из рациона

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова поделилась своей стратегией похудения.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мать четверых сыновей Мария Кожевникова активно пытается привести себя в хорошую физическую форму. Актриса отдыхает на море, где экспериментирует с продуктами питания в своём рационе.

"Покушала и понимаешь, как твой организм реагирует и на что. Какие продукты можно кушать, а каких стоит избегать!" — написала под курортным фото Мария.

Кожевникова объяснила, что каждый человек индивидуален, поэтому нельзя выработать единую для всех универсальную диету.

Актриса рассказала, что установила себе аппарат для контроля сахара в крови, с которым можно даже плавать. Она отметила, что если бы раньше знала бы о такой технике, то не испытывала бы проблем с щитовидной железой.

"Как оказалось, на сладкое у меня сахар в норме чудеса, а вот на белый хлеб сразу взлетает", — поделилась своим опытом Кожевникова.

Ранее певица Лариса Долина рассказала, что худеет, кушая манты.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.



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