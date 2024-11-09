Подозреваемый в деле Лиама Пейна заявил, что сам убит горем из-за гибели друга

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По делу о гибели музыканта Лиама Пейна предъявили три обвинения. Один из подозреваемых — друг артиста Рохелио Норес, который был с Лиамом незадолго до трагедии.

Фото: YouTube канал Euronews по-русски by Скриншот видео YouTube канала Euronews по-русски, PDM

Он обвиняется в распространении запрещенных веществ и неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Норес свою вину не признаёт.

"Я был в его отеле три раза в тот день и ушел за 40 минут до того, как это произошло. В холле отеля было более 15 человек, которые болтали и шутили с ним, когда я уходил. Я дал показания прокурору 17 октября в качестве свидетеля, и с тех пор я не разговаривал ни с одним полицейским или прокурором", — заявил друг певца.

Норес рассказал, что потеря друга стала настоящей трагедией для него, не проходит и дня, чтобы он не вспоминал и не скучал по Лиаму. Он действительно убит горем из-за гибели Пейна

Уточнения

Ли́ам Джеймс Пейн — британский певец, автор песен и композитор, один из пяти участников англо-ирландской группы One Direction, созданной в 2010 году.



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