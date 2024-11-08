Раскрыт гонорар Жанны Агузаровой за выступление на дне рождении Ксении Собчак

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Жанна Агузарова могла получить гонорар в размере от 2,5 до 3 миллионов рублей за выступление на дне рождения журналистки Ксении Собчак. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, CC BY-SA 4.0

По его словам, исполнительница нечасто выступает на частных мероприятиях, поэтому могла запросить солидный гонорар.

Ксения Собчак отметила своё 43-летие 5 ноября в одном из московских заведений. На празднике присутствовали такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Маликов, Ида Галич, Наталья Чистякова-Ионова, Яна Рудковская и другие.

Жанна Агузарова исполнила перед гостями свой хит "Снег идёт". Также на сцене выступил музыкант Александр Серов с композицией "Я люблю тебя до слёз".

Александр Серов признался, что с удовольствием спел перед гостями, не взяв денег с Ксении Собчак.

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Уточнения

Жанна Хаса́новна Агуза́рова (род. 7 июля 1962, Туртас, Тюменская область) — советская и российская певица, композитор и музыкальный продюсер, бывшая солистка группы «Браво», сделавшая сольную карьеру.



Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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