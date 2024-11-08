Актёр Михаил Тройник объяснил, как выбирает себе роли в кино

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Звезда фильмов "Папаша в бегах", "Вызов", "Чики", "Чемпион мира" Михаил Тройник рассказал, что для него является приоритетным для выбора ролей в кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong, CC BY-SA 3.0

Михаил Тройник объяснил, что при выборе проекта он в первую очередь оценивает команду, с которой ему предстоит работать.

Ранее режиссёр Эмир Кустурица обещал экранизировать роман Фёдора Достоевского "Преступление и наказание" и показать в фильме, какой он видит Россию.

"Первый — это заряд энергии от коллектива, команды, продюсеров, режиссёра и самого сценария. А второй — это роли. Мне интересно заниматься тем, что я ещё не пробовал, играть в новых для себя образах", — цитирует слова актёра "Вечерняя Москва".

Звезда театра и кино признался, что хотел бы исполнить роль Отелло.

Уточнения

Эми́р Кусту́рица (босн. Emir Kusturica, серб. Емир Кустурица, род. 24 ноября 1954, Сараево, СФРЮ) — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.



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