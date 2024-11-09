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Неслушабельно. В сети оценили альбом группы Ленинград с Инстасамкой

1:00
Шоу-бизнес

Инстасамка, которая отказалась от мата в своём творчестве, теперь вряд ли сможет выступать на детских утренниках в составе группы "Ленинград". В новом альбоме Сергея Шнурова много нецензурщины, хотя большинство из неё произносит не Дарья.

Неслушабельно. В сети оценили альбом группы Ленинград с Инстасамкой
Фото: YouTube канал INSTASAMKA by Скриншот видео YouTube канала INSTASAMKA, PDM

В треках заметно и влияние её мужа — продюсера Moneyken с узнаваемыми танцевальными битами.

Первые слушатели оценили коллаборацию артистов и поделились мнением. Некоторые негативно отреагировали на песни:

"Это ужас", "Песню "Русские, вперёд" выключил после 20-й секунды", "Ни одну песню не захотелось добавить в плейлист", "Неслушабельно".

Другим понравилась совместная работа звёзд. Они признались, что слушали песни на повторе. Многие отметили, что если бы вокалистка сделала треки сольно, вышло бы получше, без "нафталина".

"Самоирония на уровне!", "Даша вытащила треки", "Удивили", — отметили комментаторы.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. 

«Ленингра́д» (полное название — «Группиро́вка Ленингра́д») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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