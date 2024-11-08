Лоза уверен, что Трамп отомстит звёздам, которые выступали против него

Певец Юрий Лоза обратил внимание на то, что уже появились списки американских знаменитостей, которые агитировали против Дональда Трампа.
Юрий Лоза отметил, что в Сети распространяются списки с именами актёров, телеведущих, музыкантов США, которые призывали голосовать против Дональда Трампа и критиковали его.
"Думаю, где-то уже собраны и расфасованы все их тексты с указанием места и времени. Кстати, наговорили они достаточно, некоторые даже обещали уехать из штатов в случае его победы", — написал певец в своём Telegram-канале.
Он отметил, что певица Билли Айлиш впала в истеричное состояние из-за ненависти к новому президенту США.
Лоза признался, что думал, что только в России граждане настроены недоброжелательно по отношению к знаменитостям. Выяснилось, однако, что американские обыватели жаждут крови тех, кто мешал Трампу получить кресло президента.
"А иначе зачем подсказывать новому президенту — какие головы неплохо было бы посечь в первую очередь? Везде одно и то же", — выразил своё мнение автор и исполнитель хита "Плот".
Би́лли А́йлиш Па́йрат Бэрд О’Ко́ннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell; род. 18 декабря 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская певица и автор песен. Двукратная лауреатка премии «Оскар» (2022, 2024) — за песни «No Time to Die» и «What Was I Made for».
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».
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