Лоза уверен, что Трамп отомстит звёздам, которые выступали против него

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза обратил внимание на то, что уже появились списки американских знаменитостей, которые агитировали против Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Юрий Лоза отметил, что в Сети распространяются списки с именами актёров, телеведущих, музыкантов США, которые призывали голосовать против Дональда Трампа и критиковали его.

"Думаю, где-то уже собраны и расфасованы все их тексты с указанием места и времени. Кстати, наговорили они достаточно, некоторые даже обещали уехать из штатов в случае его победы", — написал певец в своём Telegram-канале.

Он отметил, что певица Билли Айлиш впала в истеричное состояние из-за ненависти к новому президенту США.

Лоза признался, что думал, что только в России граждане настроены недоброжелательно по отношению к знаменитостям. Выяснилось, однако, что американские обыватели жаждут крови тех, кто мешал Трампу получить кресло президента.

"А иначе зачем подсказывать новому президенту — какие головы неплохо было бы посечь в первую очередь? Везде одно и то же", — выразил своё мнение автор и исполнитель хита "Плот".

Уточнения

Би́лли А́йлиш Па́йрат Бэрд О’Ко́ннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell; род. 18 декабря 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская певица и автор песен. Двукратная лауреатка премии «Оскар» (2022, 2024) — за песни «No Time to Die» и «What Was I Made for».



Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».



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