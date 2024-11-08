Анастасия Решетова назвала истинную причину ликвидации бизнеса по производству нижнего белья

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Анастасия Решетова, известная блогерша, опровергла слухи о том, что она закрыла свой бизнес по производству нижнего белья из-за многомиллионных убытков. Она объяснила, что приняла это решение под влиянием внутренних изменений.

Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Решетова подтвердила, что действительно закрыла свой бизнес под названием "ГЕЙША АНДЕР", но не из-за финансовых трудностей, а по религиозным соображениям.

"Развитие компании по производству женского белья перестало быть для меня актуальным в связи с укреплением моих религиозных убеждений. С возрастом наши взгляды и ценности меняются, и бизнес, который предполагает рекламные кампании с фотографиями девушек в нижнем белье, перестал быть мне интересен", — цитирует её Super.ru.

Сейчас блогерша сосредоточила свои усилия на развитии в сфере искусства и бьюти-индустрии, где может похвастаться стабильной прибылью. Она указала на то, что её сеть салонов ежедневно принимает клиентов и предлагает полный спектр бьюти-услуг.

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Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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