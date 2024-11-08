Мадонна возмущена победой Дональда Трампа на выборах в США

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Певица Мадонна объяснила, почему недовольна итогами президентских выборов в США.

Фото: https://www.instagram.com/madonna by Инстаграм певицы Мадонны is licensed under public doman

Певица Мадонна возмущена тем, что президентом США стал Дональд Трамп. Она не понимает, почему кресло лидера страны доверили человеку с плохой репутацией.

"Пытаюсь понять, почему осуждённый преступник, насильник, фанатик был выбран руководить нашей страной, потому что он полезен для экономики?" — написала звезда в социальных сетях.

Своё негодование знаменитость заедает тортом, украшенным нецензурной надписью в адрес нового президента Америки.

Ранее модель Виктория Боня возликовала, узнав, что Трамп лидирует на выборах.

Уточнения

Мадонна (англ Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не (англ. Madonna Louise Ciccone; фамилия во втором замужестве — Ри́чи), — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

