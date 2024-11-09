Россиянка возглавила топ участниц Мисс Вселенной благодаря платью

16 ноября в Мексике пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная — 2024", где Россию представляет Валентина Алексеева из Чувашии. Девушка всегда выглядит безупречно, поражая окружающих своими яркими нарядами.
Её последнее платье с ослепительным корсетом и поражающим воображение кроем привлекло внимание публики, благодаря ему она вошла в топ-участниц. Валентина отметила, что мексиканцы в восторге от её наряда.
"Ну и навела в сегодня шуму перед ужином. Теперь вся Мексика обсуждает мой вечерний выход!" — написала Алексеева в личном блоге.
Российская участница конкурса очень популярна в Мексике. Журналисты охотно берут у неё интервью, а жители просят автограф и совместное фото. Девушка поделилась, что у неё появилось много подружек из других стран.
Мисс Вселенная — ежегодный международный конкурс красоты.
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