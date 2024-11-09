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Россиянка возглавила топ участниц Мисс Вселенной благодаря платью

0:57
Шоу-бизнес

16 ноября в Мексике пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная — 2024", где Россию представляет Валентина Алексеева из Чувашии. Девушка всегда выглядит безупречно, поражая окружающих своими яркими нарядами.

Россиянка возглавила топ участниц Мисс Вселенной благодаря платью
Фото: YouTube канал @SBORNAY_ZVEZD by Скриншот видео YouTube канала @SBORNAY_ZVEZD, PDM

Её последнее платье с ослепительным корсетом и поражающим воображение кроем привлекло внимание публики, благодаря ему она вошла в топ-участниц. Валентина отметила, что мексиканцы в восторге от её наряда.

"Ну и навела в сегодня шуму перед ужином. Теперь вся Мексика обсуждает мой вечерний выход!" — написала Алексеева в личном блоге.

Российская участница конкурса очень популярна в Мексике. Журналисты охотно берут у неё интервью, а жители просят автограф и совместное фото. Девушка поделилась, что у неё появилось много подружек из других стран.

Уточнения

Мисс Вселенная — ежегодный международный конкурс красоты.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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