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Анна Седокова разозлила поклонников внешним видом после развода: ведите себя достойно!

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала новое фото в купальнике, чем вызвала бурную реакцию у своих подписчиков.

Анна Седокова разозлила поклонников внешним видом после развода: ведите себя достойно!
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На снимке Анна Седокова запечатлела себя в зеркале в ванной в бикини и поделилась, что любит проводить время в одиночестве.

"Мне не грустно с собой. Мне интересно и вкусно", — написала она.

Поклонники были удивлены тем, что певица, недавно объявившая о разводе, снова решила продемонстрировать свою фигуру. Они посоветовали ей вести себя более достойно в свете расставания с мужем. Многие задались вопросом, не ищет ли Анна себе нового спутника жизни.

О разрыве отношений с латвийским баскетболистом Анна Седокова рассказала 7 сентября. Она подчеркнула, что не собирается выносить на публику "грязь" и поблагодарила бывшего возлюбленного за интересный совместный путь.

Ранее звезда КВН поделился уроком, который ему преподал Александр Масляков.

 

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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