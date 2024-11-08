Звезда КВН раскрыл, какой урок ему преподнёс Александр Масляков

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Александр Волохов, известный как участник команды КВН "СОК", рассказал, что Александр Масляков оказал на него значительное влияние, научив быть более решительным.

Фото: premier.gov.ru by Alexey Druzhinin / Premier.gov.ru, CC BY 4.0

В интервью с журналисткой Алёной Жигаловой для её проекта "Алёна, блин!" он вспомнил, как всегда с особым вниманием наблюдал за руководителем, который стоял за кулисами перед выходом на сцену.

Александр объяснил, что только спустя много лет он начал общаться с артистами, как народными, так и заслуженными, в перерывах между съёмками.

"Я понял, что нужно быть более находчивым и быстрее соображать в таких ситуациях", — поделился комик.

Он отметил, что всегда хотел понять, что происходит внутри у Маслякова за секунду до выхода на сцену перед многочисленными зрителями. Волохов признался, что сожалеет об упущенном моменте. Во время прощания с руководителем КВН у него осталось множество вопросов к Александру Маслякову.

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Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).



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