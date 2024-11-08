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Звезда КВН раскрыл, какой урок ему преподнёс Александр Масляков

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Волохов, известный как участник команды КВН "СОК", рассказал, что Александр Масляков оказал на него значительное влияние, научив быть более решительным.

Звезда КВН раскрыл, какой урок ему преподнёс Александр Масляков
Фото: premier.gov.ru by Alexey Druzhinin / Premier.gov.ru, CC BY 4.0

В интервью с журналисткой Алёной Жигаловой для её проекта "Алёна, блин!" он вспомнил, как всегда с особым вниманием наблюдал за руководителем, который стоял за кулисами перед выходом на сцену.

Александр объяснил, что только спустя много лет он начал общаться с артистами, как народными, так и заслуженными, в перерывах между съёмками.

"Я понял, что нужно быть более находчивым и быстрее соображать в таких ситуациях", — поделился комик.

Он отметил, что всегда хотел понять, что происходит внутри у Маслякова за секунду до выхода на сцену перед многочисленными зрителями. Волохов признался, что сожалеет об упущенном моменте. Во время прощания с руководителем КВН у него осталось множество вопросов к Александру Маслякову.

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Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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