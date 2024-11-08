Актёр Владимир Селиванов рассказал, как относится к Санкт-Петербургу

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Актёр и звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов в интервью "Петербург2" рассказал, что считает Санкт-Петербург более спокойным городом, чем Москва. Он выразил желание переехать в культурную столицу и пожить там.

Фото: https://vk.com/vavanmusic by ВК-аккаунт Владимира Селиванова is licensed under public doman

Владимир Селиванов считает, что петербуржцы — очень доброжелательные люди, и это заложено в их менталитете. Они также отличаются отсутствием меркантильности.

"Однажды я шёл по пешеходному переходу, и когда подъехала машина, я решил её пропустить. Водитель остановился, открыл окно и сказал: "Это Санкт-Петербург, проходите!". Это было очень мило и приятно", — поделился своей историей Владимир Селиванов.

Актёр подчеркнул, что Петербург всегда вдохновляет его, ведь здесь находятся такие знаменитые музеи, как Кунсткамера и Эрмитаж. Кроме того, с поездками в этот город у него связано много детских воспоминаний. Среди любимых мест он назвал Севкабель порт, где часто проходят съёмки, Дворцовую площадь и район Пяти углов.

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Уточнения

Владимир Юрьевич Селиванов (род. 22 июля 1985, Лысьва, Пермский край, СССР) (VAVAN) — российский актёр, музыкант, участник КВН.



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