Регина Тодоренко высказалась о своём заболевании: я больше не стесняюсь

Телеведущая Регина Тодоренко в своём Telegram-канале рассказала, что устала от комментариев, касающихся её сколиоза. Она сообщила, что больше не испытывает стыда из-за искривления позвоночника.
Регина Тодоренко поделилась, что с детства страдает от проблем со спиной — у неё диагностировали сколиоз, который находится между третьей и четвёртой степенью. По её словам, даже стилисты замечали её недуг и говорили, что её одежда сидит "криво и косо".
"Больше не боюсь носить открытые платья, больше не хочу стесняться", — подписала она свои свежие фотографии.
В прошлом году Регина Тодоренко начала активно заниматься спортом, чтобы укрепить мышцы спины. Теперь она может позволить себе более откровенные наряды.
У Регины Тодоренко двое сыновей — Михаил и Мирослав — от музыканта Влада Топалова.
Ранее Григорий Лепс объявил о намерении обвенчаться с молодой возлюбленной.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, певица, композитор, блогер, актриса дубляжа.
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